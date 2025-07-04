Пятница, 4 Июля 2025 16:18

АрмИнфо. Спикер НС Армении Ален Симонян, по его словам, ссылаясь на аудиозаписи, находящиеся в ведении следственного органа по делу о теракте и узурпации власти, утверждает, что меценат и глава ГК <Ташир> Самвел Карапетян на каком-то этапе должен был присоединиться к сторонникам движения <Священная борьба>.

Так, 4 июля в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, является ли Карапетян политическим заключенным, заявил, что инкриминируемые бизнесмену и меценату Самвелу Карапетяну деяние не могут иметь ничего общего с политикой.

По его словам, Самвел Карапетян не имеет право заниматься политической деятельностью, поскольку не является гражданином РА, и <не может быть даже обычным депутатом>.

<Возвращаясь к известной аудиозаписи (скорее всего записей в рамках обвинения в отношении членов движения <Священная борьба> по делу о теракте и узурпации власти - ред.), согласно записи от 18 февраля 2025 года, <таширский Самвел> должен был присоединиться позже, и об этом говорит Баграт Галстанян. И получается, что спустя месяцы, он приезжает и говорит - я это сделаю по-своему>, - сказал Симонян.

Напомним, что 17 июня 2025 года Самвел Карапетян дал интервью одному из СМИ, в котором высказал свою озабоченность по поводу жесткой кампании против Армянской Апостольской церкви. В частности в интервью, продолжительностью чуть более одной минуты, отвечая на вопрос, какого вы мнения относительно кампании против Армянской церкви, известный предприниматель ответил: <Какое мнение у меня должно быть, если маленькая группа, забыв историю Армении, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Церковь, на армянский народ? Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие: Если не удастся политическим деятелям, то мы по-своему примем участие в во всем этом>.

Сразу после опубликования данного интервью Карапетяна, Пашинян сделал несколько записей в соцсети, в частности следующего содержания: <Почему активизировались похотливые <духовенство> и их похотливые <благодетели>? Ничего, мы их снова дезактивируем. И навсегда>, <Это вам не село Нижний Тапир в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту>, <Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мерзавец. Вернее, в вас>. Здесь заметим, что Самвел Карапетян говорил <примем участие>, а не < вмешаемся>, как это пытается представить Пашинян.

В результате, Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ <Ереван- Кентрон> (известный <подвал КГБ> в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

Спустя всего несколько дней, - 25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения <Священная борьба> и лиц с оппозиционными взглядами. В СК заявили, что участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. В планировании, по утверждению СК, участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. 9 человека, среди которых и архиепископ арестованы сроком на два месяца. Заметим, что задержания начались через сутки после того, как армянский премьер заявил о том, что якобы в стране готовился госпереворот. Защита настаивает на проверке подлинности распространяемых в рамках дела аудиозаписей.