Пятница, 4 Июля 2025 15:43

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян в ходе внеочередного заседания парламента, на котором обсуждается вопрос о согласии НС на уголовное преследование в отношении Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна, подняла вопрос об особняках лиц, примыкающих к партии власти.

Напомним, что Сейрану Оганяну инкриминируется незаконная приватизация земель в Национальном парке "Севан", строительство на ней особняка, а Арцвику Минасяну - за пособничество в этом вопросе.

Между тем, Товмасян, продемонстрировав фото особняка председателя Совета директоров ООО "Капавор" Армана Акопджаняна, поинтересовалась у генерального прокурора РА Анны Вардапетян, почему против него не осуществляется уголовное преследование, если иметь в виду, что особняк также построен на территории Национального парка "Севан". "Может, вы не получили "того самого" SMS, и нет политической целесообразности наказывать любимого бизнесмена "Гражданского договора", а теперь пришли и говорите, что Арцвик Минасян не препятствовал незаконному строительству. А вот это кто разрушит (депутат показывает фотографию особняка)?" - задала вопрос Товмасян, напомнив, что особняк Армана Акопджаняна был возведен при нынешних властях, когда министром окружающей среды был Эрик Григорян, а губернатором - Гнел Саносян.

В ответ генпрокурор Анна Вардапетян отметила, что, наряду с особняком Акопджаняна, прокуратура получила материал, согласно которому в том же селе Драхтик была нелегально присвоена земля, принадлежащая члену правления правящей партии "Гражданский договор" Сасуну Микаеляну.