Пятница, 4 Июля 2025 15:28

АрмИнфо. Французский город Арнувиль в регионе Иль-де-Франс принял резолюцию, в которой осудил несправедливое выдворение Международного комитета Красного Креста (МККК) из Азербайджана. Об этом сообщает libertas.

В резолюции, также звучит призыв к Франции, Совету Европы, ЕС и ООН принять меры для установления прямого контакта с заключёнными в Азербайджане и освобождения армянских заложников и многочисленных политических заключенных в этом государстве.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян. Они были пленены после оккупации 19-20 сентября 2023 года Нагорно- Карабахской республики. Сейчас над ними проходят постановочные судебные процессы, учиненные алиевским режимом.