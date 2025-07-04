Пятница, 4 Июля 2025 15:26

АрмИнфо. У арцахских искусствоведов с правовой точки зрения нет проблем в Армении, сложности существуют лишь в практическом поле. Об этом в ходе конференции на тему <Проблемы искусствоведов: причины и решения> 4 июля заявил экс-Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

В частности, он заметил, что исследуя сферу защиты прав искусствоведов, стало известно, что существует достаточно программ, инициированных различными международными организациями, нацеленных на содействие насильственно перемещенным арцахским искусствоведом для продолжения их творческой деятельности. Однако, по мнению Степаняна, не осведомлены о них должным образом. <Необходимо создать платформу, где будет собрана вся информация о возможностях международных программ>, - отметил он.

Вместе с тем, экс-омбудсмен обратил внимание на то, что в основном искусствоведы в Арцахе осуществляли свою деятельность при государственной поддержке. В Армении же таких условий нет, что существенно ограничивает их возможности. В этом ключе Степанян указал на необходимость обучить искусствоведов навыкам взаимодействия с грантовыми программами - как писать программы,