Пятница, 4 Июля 2025 15:24

АрмИнфо. Все разговоры и видео с участием лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна являются манипуляцией. Об этом 4 июля в беседе с журналистами заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.

По его словам, по его словам, ни о каких актах терроризма применительно к архиепископу говорить не приходится. В этом вопросе власть пытается убедить общественность в реальности подобного развития событий. Потом, как отметил депутат, спустя определенное время выяснится, что ничего такого и в помине не было.

Сагателян напомнил, что ранее в рамках протестного движения представители оппозиции перекрывали дороги, чтобы должностные и ответственные лица не могли покинуть страну. Тогда были закрыты дороги по четырем направлениям. Ишхан Сагателян, говоря об аресте архиепископа Баграта и известных записях, заявил, что все это шоу, и тем, кто "шьет" дело против архиепископа, однажды придется ответить. "Все те, кто стоит за всеми этими безобразиями понесут ответственность. Мы на улице уже четыре года, было много движений, в которые были вовлечены десятки тысяч людей, проводящие различные акции неповиновения, мы не разбили ни одного автомобильного зеркала, а эта власть несколько раз стреляла в народ. Только в результате июньских событий прошлого года, около 200 человек получили ранения. Скажите, за четыре года сколько было сожжено автомобилей, в какое количество зданий мы врывались? Все было законно. Власти же применяли непропорциональную силу", - сказал депутат, отметив, что все обвинения против архиепископа построены на фальсификациях, чтобы скомпрометировать священнослужителей и Армянскую Апостольскую Церковь.

Депутат подчеркнул, что почти каждый день проводит встречи с гражданами, с которыми обсуждает возможности для организации групп сопротивления, но это не означает, что речь идет об организации террористических групп.

Отметим, что в сети получил распространение фрагмент записи, на котором строится обвинения против архиепископа Баграта Галстаняна. В записи звучат следующие слова: "Двоих расстреливаешь, еще 15 сажаешь - и все, исчезают. Семье компенсация - и они довольны".

Представители власти в своих заявлениях постоянно апеллируют к упомянутому фрагменту, выдавая его в качестве подтверждения "террористических намерений" архиепископа.