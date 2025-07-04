Пятница, 4 Июля 2025 14:01

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу с послом Швеции Патриком Свенссоном, который завершает дипломатическую миссию в республике.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян подчеркнул значительный вклад Свенссона в развитие и укрепление армяно-шведских отношений в качестве первого посла резидента страны в Армении, добавив, что его пребывание на этом посту совпало с трудным периодом в мире и особенно для Армении.

Стороны обоюдно выразили удовлетворение значительной активизацией политического диалога между Арменией и Швецией в последние годы, расширением сотрудничества как в формате, установленном с ЕС, так и со странами Северной Европы и Балтии, а также расширением торгово-экономических связей. Мирзоян подчеркнул важность продолжения сотрудничества со Швецией в развитии демократических институтов в Армении, а также поддержки, оказываемой насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха.

Собеседники подчеркнули наличие четкого взаимопонимания между странами относительно перспектив развития партнерства.

За эффективную работу и вклад в развитие двусторонних отношений Мирзоян наградил посла медалью Почета МИД, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности.