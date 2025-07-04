Пятница, 4 Июля 2025 13:46

АрмИнфо. В рамках проведения забегов "TRICOLOR" Yerevan Night Run, которые состоятся в Ереване 4 и 5 июля, в ряде районов города движение транспорта будет временно прекращено. Данная инициатива приурочена ко Дню государственных символов Республики Армения и Дню Конституции.

В частности, 4 июля, с 21:00 будет перекрыто движение на участке улицы Вазгена Саргсяна от гостиницы Марриотт (где будет дан старт забега), а с 21:50 движение будет перекрыто на следующих участках: Площадь Республики; ул. Налбандяна - от площади Республики до перекрёстка с улицей Туманяна; ул. Туманяна - от перекрёстка с ул. Налбандяна до перекрёстка с ул. Абовяна; с ул. Пушкина до ул. Абовяна; ул.Абовяна - от перекрёстка с ул.Туманяна до площади Республики. Финиш забега на указанном маршруте запланирован на 23:45.

5 июля - движение будет перекрыто с 09:00 на участке ул. Вазгена Саргсяна от гостиницы Марриотт, с 10:00 - движение будет частично ограничено на площади Республики и полностью - на ул. Вазгена Саргсяна. Финиш запланирован на 11:30.