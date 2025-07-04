Пятница, 4 Июля 2025 13:07

АрмИнфо. Искусствоведы сегодня имеют важную миссию, поскольку когда-либо возвращение в Арцах должно начаться с культурного возвращения. Такое мнение в ходе конференции на тему <Проблемы искусствоведов: причины и решения> 4 июля высказала бывший министр культуры Арцаха Нарине Агабалян.

Она с сожалением отметила, что механизмы по управлению рисками в рамках государственной политики, в том числе в культурной сфере, во время войны 2020 года в Арцахе и сентябрьских событий 2023г. не заработали. В результате, по словам Агабалян, движимое культурное наследие Арцаха осталось в руках врага.

Относительно нависших сегодня рисков, экс-министр заметила, что если действия в этом направлении продолжат быть не скоординироваными, то мы утратим последнюю возможность что-либо спасти.

<Решения по выходу из ситуации могут быть разными. Безусловно, сегодня нереально так же восстановить, перезапустить культурные группы и организации, но можно создать культурные центры, где будет создана соответствующая среда. В такой среде надежда на возвращение станет более ощутимой>, - сказала она.

В более уязвимом положении, по мнению экс-министра, находятся грядущие поколения, которые не успели узнать Арцах и уже лишены этой возможности. В этом контексте Нарине Агабалян рассказала о проекте, который фонд <Мы и наши горы> осуществляет вместе с фондом <Гюльбекян>. Речь идет о создании электронной платформы, где будет собрана полноценная информация о нематериальном наследии Арцаха.

<Мы попробуем превратить это в основное хранилище, так сказать, хрестоматию, которая будет служить как для исследователей, так и общественности, и обеспечит передачу информации грядущим поколениям>, - подчеркнула Агабалян. Заметив, что в Армении уже осуществляются подобные инициативы, бывший чиновник придала важность объединению усилий для создания единой такой платформы, что более эффективно послужит всем целям.

Отметим, что по разным данным, в Арцахе под контролем азербайджанской стороны осталось 28 музеев, из коих 12 - в Шуши, 5 - в Степанакерте, 4 - в Гадруте, 3 - в Мартунинском районе, и по 2 - в Мартакертском и Аскеранском районах.