Пятница, 4 Июля 2025 11:05

АрмИнфо. В этом году Армения отметит 30- летие Конституции на "вершине своего суверенитета". Об этом в своей статье пишет член Группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

По его словам, как результат этого суверенитета является вторжение вооруженных сил в Первопрестольный Эчмиадзин, присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Степанакерте, два влиятельных армянских миллиардера в тюрьмах Еревана и Баку, два архиепископа в изоляторе СНБ, Арцах обезлюдел. "Те, кто следует указаниям "картинок на стене", молчат, а те, кто борется против тех же картинок, не имеют плана действий. Президент безмолвен, народ введен в заблуждение, Амарас и Гандзасар превращаются в чуланы, у врага большой аппетит, страна не имеет союзников. Была ли у нас возможность развиваться так, чтобы этой трагической ситуации не было через 30 лет? Конечно, была. Мы сделали все это неправильно. Есть ли возможность остановить сценарий, по которому мы катимся? Путь еще есть, но для этого нам нужен общественный диалог и программное мышление. Мы давно должны были понять, что ничего нельзя сделать всего за месяц "стратегического мышления" и импульсивных идей. Можно ли изменить Конституцию? Не только возможно, но, возможно, и нужно. Но перед этим нам нужно изменить ситуацию, в которой мы находимся, и оценить ее. Только после этого изменения можно будет изменить Конституцию, приняв во внимание грубые ошибки семилетней трагедии. В условиях внутренней вражды и разобщенности Конституцию нельзя менять по требованию иностранцев. Это приведет к новой, более уродливой реальности. В какой-то момент, конечно, понадобится новая Конституция, которая создаст механизмы повышения устойчивости государственных институтов, чтобы никогда больше не концентрировать всю власть в руках одного человека, чтобы не допускать фатальных ошибок. Новая Конституция должна также создать новые правила сосуществования, возможности для плюрализма и его реализации, для формирования нового общества. Но до этого должны измениться мы. Ничего хорошего не может родиться в условиях неизменной реальности и неизменной внутренней атмосферы", - отметил политолог.