Четверг, 3 Июля 2025 21:29

АрмИнфо. Действия действующей власти Армении в отношении ЗАО <Электрические сети Армении> направлены на окончательное уничтожение энергетической независимости Армении. С такой оценкой выступил экс-председатель Комитета госдоходов РА Давид Ананян.

<Поведение нынешних властей в сочетании с возможной реквизицией ЭСА, ее возможной дальнейшей продажей и траекторией закрытия Мецаморской АЭС отражает последовательную и систематическую антинациональную стратегию, направленную на окончательное уничтожение энергетической независимости Армении.

Закрытие АЭС без четкого проекта замены и долгосрочной стратегии - такой же опасный шаг, как и передача жизненно важной инфраструктуры внешним силам, действующим с враждебной логикой.

Это правительство рассматривает энергетическую систему Армении не как костяк национальной безопасности, а как имущество, подлежащее продаже. Это не преступная халатность; это осознанная и спланированная измена Родине>, - написал он в соцсети.

Напомним, что сегодня, 3 июля Национальное Собрание Армении, несмотря на многочисленные призывы, предупреждения экспертов об очевидных негативных последствиях для страны, на внеочередном заседании во втором и окончательном чтении одобрило предложенные правящей фракцией "Гражданский договор" проект поправок в законах "Об органе по регулированию общественных услуг" и "Об энергетике", которыми закладывается основа для национализации ЗАО "Электрические сети Армении>.

Согласно поправкам, которые 1 июля представил председатель комиссии по государственно- правовым вопросам НС Владимир Варданян, председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) при получении сигналов о серьезных нарушениях в деятельности компаний получит право на возбуждение производства, которое должно быть утверждено Советом КРОУ. В этот период КРОУ может пойти на смену руководства компании, пригласив временного менеджера с опытом работы не менее 5 лет в энергетике или в сфере управления. Временный управляющий будет работать до окончания периода исследований, по итогам которого компании в сфере энергетики либо предложат план действий по устранению нарушений, либо лишат лицензии. В последнем случае владельцы должны будут продать акции компании, причем за правительством в течение 3 месяцев будет сохраняться преференциальное право на покупку. Если в течение 2 месяцев владелец откажется от продажи, в административном порядке могут быть назначены торги по продаже акций.

Примечательно, что о необходимости процесса национализации электросетей премьер- министр РА Никол Пашинян заявил сразу после кампании против президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна и его ареста.

На этом фоне заметим, что до 2036 года в Армении должен быть возведен новый атомный энергоблок. На сегодня власти не определились с моделью нового энергоблока. Между тем участились призывы Баку и Анкары закрыть Армянскую АЭС.

Отметим, что Группа компаний "Ташир", возглавляемая Самвелом Карапетяном, в сентябре 2015 года приобрела ЗАО "Электрические сети Армении" у "Интер РАО". Ранее Самвел Карапетян отмечал, что с 2016 года, когда ГК "Ташир" вступила в права собственности в "Электрические сети Армении" было инвестировано в общей сложности порядка $900 млн, $680 млн из которых на модернизацию и $200 млн - в создание новых мощностей. Инвестиции осуществлялись, в том числе, за счет кредитных ресурсов международных финансовых структур, что привело к залогу 100% акций ЗАО. ЗАО "Электросети Армении" входит в группу компаний "Ташир", которой владеет предприниматель и благотворитель Самвел Карапетян. ЭСА управляет распределительными сетями среднего и низкого напряжения в Армении, обслуживая около 1 млн. абонентов.