Четверг, 3 Июля 2025 20:20

АрмИнфо. Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял посла Канады в Армении Эндрю Тернера.

Как сообщили в аппарате президента Армении, Ваагн Хачатурян поздравил посла с национальным праздником и попросил передать теплые пожелания руководству и дружественному народу Канады.

<Развитие отношений между нашими странами в последние годы впечатляет. Выражаю благодарность за оказываемую Армении помощь со стороны правительства Канады, которая направлена на поддержку Армении в вопросах независимости, территориальной целостности и суверенитета. Это очень важное обстоятельство. Для любой страны, для идентичности народа, проживающего в какой-либо стране, независимость и суверенитет государства являются важнейшими гарантиями для того, чтобы люди в этой стране чувствовали себя в безопасности и думали о развитии>, - отметил президент.

Ваагн Хачатурян также выразил благодарность за то, что Канада была рядом с Арменией в трудный период, выразив свою солидарность. В этом контексте было особо подчеркнуто участие Канады в Миссии наблюдателей ЕС, что является ценным вкладом в укрепление безопасности и мира в регионе.

Посол Эндрю Тернер выразил благодарность за теплый прием и пожелания. <Я рад этой встрече. Это всегда хороший повод отпраздновать армяно-канадскую дружбу. Это второй раз, когда мы вместе отмечаем День Канады с момента открытия здесь посольства. Я думаю, что мы, как Вы отметили, достигли впечатляющего прогресса в наших отношениях за последний год>, - сказал посол.

Эндрю Тернер отметил, что Канада высоко ценит продолжающиеся усилия Армении, направленные на мир и стабильность в регионе, и продолжит оказывать содействие в этом направлении.

Он также выразил готовность Канады продолжать поддерживать руководство Армении в его шагах, направленных на укрепление демократии в стране.

Была отмечена важность усилий, направленных на продвижение сотрудничества между Арменией и Канадой в представляющих взаимный интерес областях. Стороны подчеркнули важность последовательной работы по укреплению сотрудничества в экономической сфере, в области торговых отношений и в секторе высоких технологий.

Была подчеркнута необходимость продвижения парламентской дипломатии и применения канадского передового опыта в плане развития политической культуры и становления демократических институтов. Также были затронуты возможности активизации культурных связей, и в этом контексте была подчеркнута реализация потенциала сотрудничества в рамках Франкофонии.