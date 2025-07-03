Четверг, 3 Июля 2025 20:09

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении 3 июля приняло заявление, составленное правящей фракцией парламента <Гражданский договор> <О недопустимости захвата государственной власти путем насилия и о защите демократии>.

В документе отмечается, что правоохранителями в июне 2025 года была выявлена попытка террористического покушения, а также то, что <Патриархия должна быть освобождена от тех, кто нарушает духовную атмосферу церкви>.

Заявление было принято 57 голосами. <Против> и воздержавшихся не было. Оппозиция (фракции <Айастан> и <Честь имею>) бойкотировали заседание.

Ранее руководитель фракции Айк Конджорян заявил, что тем самым НС официально даст свою оценку готовящегося акта терроризма против Республики Армения. Секретарь парламентской фракции оппозиционного блока <Армения> Арцвик Минасян, в свою очередь, заметил, что данный проект заявления - это ничто иное, как вмешательство в работу следственных органов, расследующих дела активистов движения <Священная борьба>, против которых и нацелен документ.

В заявлении, в частности, говорится, что парламент <решительно осуждает попытку террористического покушения против суверенитета, конституционного строя и законных властей Республики Армения, которое было выявлено правоохранительными органами Республики Армения в июне 2025 года>, а <любой акт терроризма и любая попытка свержения конституционного строя будут подлежать самому суровому наказанию в соответствии с Конституцией и законами Республики Армения.

Авторы инициативы назвали <неприемлемыми попытки свержения конституционного строя в Армении и вовлечения Армянской Апостольской Святой церкви в гибридные атаки против Республики Армения>. <Патриархия должна быть освобождена от тех, кто нарушает духовную атмосферу церкви, а Церковь должна вернуться к своей изначальной миссии служения духовным нуждам верующих>, - говорится в документе.

<Заявления бывших руководителей Республики Армения и их соратников, оправдывающие или поддерживающие терроризм, крайне тревожны и достойны осуждения. Они несут политическую ответственность за свои действия. Никакая причина или узкая политическая цель не могут оправдать планы по созданию вооруженных формирований, накоплению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и свержению конституционного строя в стране>, - отмечается в заявлении.

Напомним, лидер движения <Священная борьба> архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. Следком РА сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Галстанян и его соратники обвиняются в <подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти>.