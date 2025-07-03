Четверг, 3 Июля 2025 19:50

АрмИнфо. Бизнесмен Самвел Карапетян, даже находясь под арестом, в тысячу раз свободнее властей Армении. Об этом в своем видеообращении сказал его сын Саркис Карапетян.

Он поблагодарил всех, кто в последние дни выразил свою поддержку его семье. <Это действительно дает нам силы бороться за правду, за нашу общую правду, наши права, наше достоинство>, - сказал Карапетян.

<Небольшая группка людей хочет распространить свои страхи на нас, ограничить нашу свободу, превращая судебный процесс просто в абсурд. Но вы знаете, что свобода - это не только слово, это образ мышления. Мой отец, даже находясь в тюрьме, в тысячу раз свободнее, чем они все вместе взятые. Я предлагаю нам сообща найти путь к справедливости>, - сказал сын Самвела Карапетяна.

Он призвал всех принять участие в завтрашнем мирном шествии в поддержку Самвела Карапетяна.

Он отметил, что 4 июля судья планирует продлить срок ареста Самвелу Карапетяну. Саркис Карапетян призвал собраться в этот же день на мирное шествие в парке Seasons.

<Пусть наш голос будет услышан, пусть справедливость восторжествует>, - резюмировал он.

Напомним, что меценат и президент ГК <Ташир> Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер­министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ <Ереван- Кентрон> (известный <подвал КГБ> в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

1 июля штаб Самвела Карапетяна сообщил, что 4 июля в 18:00 в ереванском парке Seasons на проспекте Маштоца (Малибу), стартует марш к месту незаконного задержания Самвела Карапетяна. <Отложим свои дела на несколько часов и объединимся, чтобы показать - наш народ не терпит несправедливость. Тот, кто оправдывает беззаконие, дискредитирует сам себя. Присоединяйтесь. Ваш голос важен>, - говорится в обращении.