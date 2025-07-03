Четверг, 3 Июля 2025 19:47

АрмИнфо. Защита предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна подала апелляционную жалобу на решение о его аресте. Об этом сообщила команда адвокатов архиепископа.

<Сегодня, 3 июля 2025 года, адвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна подали в Апелляционный суд жалобу о специальном пересмотре против решения судьи суда первой инстанции Масиса Мелконяна о применении меры пресечения в виде заключения под стражу от 28 июня 2025 года. Решение суда первой инстанции было передано адвокатам 1 июля 2025 года>, - говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что адвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна обратились в прокуратуру с ходатайством о прекращении уголовного преследования. В ходатайстве, в частности, были представлены следующие аргументы: инкриминируемое архиепископу деяние не содержит признаков преступления, следовательно, уголовное преследование подлежит прекращению. В качестве обоснования представления ходатайства приведены разъяснения Конституционного суда, которые входят в противоречие с представленными обвинениями.

Напомним, что арестованный 29 июня архиепископ Микаэл Аджапахян проходит по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса. Его подозревают в призывах к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.