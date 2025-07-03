Четверг, 3 Июля 2025 17:31

АрмИнфо. Посол Армении в Австрии Андраник Ованнисян встретился с генеральным директором по миграции и международным делам австрийского Федерального министерства внутренних дел Петером Вебингером.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Австрии, в ходе встречи стороны, высоко оценив существующее сотрудничество между Арменией и Австрией в сфере миграции, подтвердили свою приверженность его дальнейшему углублению.

Ованнисян выразил благодарность австрийской стороне за постоянную поддержку, оказываемую Армении в сфере миграции.

Стороны также обсудили запуск диалога по либерализации визового режима Армения-ЕС, текущие процессы по вопросам реадмиссии, а также новые возможности для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в сфере миграции.