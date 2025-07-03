Четверг, 3 Июля 2025 16:55

АрмИнфо. Политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Бельгии прошли в Ереване 2 июля.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, консультации прошли под председательством замглавы МИД Армения Ваана Костаняна и генерального директора по двусторонним отношениям МИД Бельгии Биргита Стивенса.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки Армения-Бельгия, подчеркнув готовность к расширению многосекторного сотрудничества. Костанян подчеркнула важность обогащения двусторонних отношений новыми стратегическими направлениями.

Собеседники коснулись шагов, предпринимаемых для углубления всеобъемлющей и амбициозной повестки партнерства Армения-ЕС, отметили активное взаимодействие, сформировавшееся на международных площадках.

Костанян представила собеседнику текущее состояние процессов нормализации отношений Армения-Азербайджан и Армения-Турция, подчеркнув политическую волю Армении в нормализации отношений со своими соседями.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов региональной и международной повестки дня.

Была упомянута подготовительная работа к 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (КС-17) и 8-му саммиту Европейского политического сообщества, которые пройдут в Армении в 2026 году.