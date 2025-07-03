Четверг, 3 Июля 2025 15:25

АрмИнфо. Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Армения выразила желание стать членом ШОС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.

В ведомстве также опубликовали в этом ключе фото встречи министров иностранных дел Армении и Китая Арарата Мирзоян и Ван И, состоявшуюся в рамках визита армянского министра в КНР 25-27 июня.

Отметим, что ранее армянская сторона имела статус наблюдателя в этой организации.