Четверг, 3 Июля 2025 15:14

АрмИнфо. Наблюдается рост активности среди арцахцев в вопросах получения гражданства Республики Армения. Об этом заявили министр внутренних дел (МВД) Арпине Саркисян 3 июля на заседании правительства.

По словам главы МВД, заявления вынужденных переселенцев принимаются во внеочередном порядке. Заявления принимаются также в мобильных пунктах обслуживания, и рассматриваются в среднем в течение месяца, против 4,5 месяцев для стандартных ситуаций.

<Уже 9 346 граждан получили гражданство Армении, случаев отказа не было. Вдобавок к ним, в силу гражданства родителей указом президента 4400 несовершеннолетних получили паспорт гражданина РА. На данный момент подано 10 961 заявление>, - отметила министр.

Отметим, что наличие гражданства РА является обязательным условием для участия в программе обеспечения вынужденных переселенцев из Арцаха жильем.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.