Четверг, 3 Июля 2025 15:05

АрмИнфо. Мы ставим перед собой задачу создать саморегулирующий орган, который бы фильтровал все происходящее в медиапространстве. Об этом журналистам сообщила 3 июля в ходе брифинга министр юстиции Армении Србуи Галян.

Она уточнила, что данный саморегулирующий орган будет сформирован из представителей отрасли, без привлечения органов власти.

По словам министра, один этап обсуждений закона уже состоялся с представителями СМИ. <Думаю, приглашение было разослано всем СМИ в Армении, если же нет, и у вас есть желание - мы можем провести отдельные обсуждения>, - добавила глава Минюста.