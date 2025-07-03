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АрмИнфо. Мы ставим перед собой задачу создать саморегулирующий орган, который бы фильтровал все происходящее в медиапространстве. Об этом журналистам сообщила 3 июля в ходе брифинга министр юстиции Армении Србуи Галян.
Она уточнила, что данный саморегулирующий орган будет сформирован из представителей отрасли, без привлечения органов власти.
По словам министра, один этап обсуждений закона уже состоялся с представителями СМИ. <Думаю, приглашение было разослано всем СМИ в Армении, если же нет, и у вас есть желание - мы можем провести отдельные обсуждения>, - добавила глава Минюста.
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|Министр юстиции анонсировала создание саморегулирующего органа в сфере СМИ
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|Идеологические основы новой Конституции определят по итогам заседания Совета по конституционным реформам - министр юстиции
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|Армения расширяет госпрограмму обеспечения вынужденных переселенцев из Арцаха жильем
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|Армения меняет порядок выплаты установленного судебными решениями и постановлениями ЕСПЧ справедливой компенсации
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|Саркис Ханданян избран председателем комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам
|СМИ: Алиев и Пашинян встретятся в Дубае в июле в рамках мирного процесса
|Адвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна обратились в прокуратуру с ходатайством о прекращении уголовного преследования
|Россияне, находящиеся в Азербайджане, сообщили о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданском
|Ухудшение отношений Азербайджана и России нужно рассматривать в формате геополитической матрешки – политолог
|Адвокат: сторона защиты обжалует решение суда, давшего разрешение на проведение обысков в головном офисе ГК "Ташир" в Ереване
|Плановые отключения электроэнергии 3 июля
|Москва: Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, поскольку ей это выгодно
|Фракция "Гражданский договор" ввела в обращение проект заявления НС "О недопустимости захвата государственной власти
|Католикос всех армян отмечает важность поддержки международных структур и организаций армянскому народу
|СК РА: Обыски в головном офисе ГК <Ташир> проводятся по делу об отмывании денег и неуплаты налогов
|Защитник прав человека Армении требует от компетентных государственных органов следовать международным гарантиям, связанным с религиозными свободами
|Первый президент Армении считает внешним заказом нападки Пашиняна на Церковь
|Ардшинбанк на передовой цифровой безопасности: банк — спонсор и участник мероприятия «BugBounty 2025»
|Министр обороны Армении встретился с послом Индии
|Уголовное производство в отношении третьего президента Армении направлено в Антикоррупционный суд
|Депутат: более чем возможна консолидация общества вокруг кандидатуры Давида Амбарцумяна
|Проект огосударствления "Электросетей" антиконституционный и является вмешательством в право собственности бизнесмена Самвела Карапетяна и его семьи: Адвокат
|В головном офисе ГК "Ташир" в Ереване начались обыски
|Могло ли в качестве призыва к захвату власти расцениваться выражение Самвела Карапетяна <сделаем по-своему>: поясняет адвокат
|Совет защиты бизнесмена Карапетяна отреагировал на угрозы Пашиняна в адрес сотрудников "Электросетей"
|Михаил Онуфриенко: там, где есть криминал, всегда трудятся спецслужбы и нелегальная агентура
|В Армении будет увеличена продолжительность отпусков военнослужащим срочной службы
|IDBank в Homplex Mall: открытие нового филиала
|В Армении хотят решить проблему пробок, которые часто возникают на дорогах при ДТП
|В Армении будет отменен возрастной ценз для приема в Полицию - проект закона
|Новый закон "О высшем образовании и науке" станет основой для институциональных реформ в сфере высшего образования и науки - министр
|Рассмотрение апелляционной жалобы Самвела Карапетяна передано судье, <карьерный рост> которого зависит от правящей в Армении парламентской фракции: Арам Вардеванян
|Армения и Франция обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Вице-спикер НС: мы выражаем нашу благодарность за принципиальную поддержку Канадой суверенитета, территориальной целостности и демократического развития Армении
|В Армении будет ужесточена ответственность за управление транспортными средствами лицами, не имеющими на то права
|Мы имеем уголовное дело, касающееся призыва, в условиях отсутствия такового: Адвокат назвал <политическим преследованием> дело против Самвела Карапетяна
|Премьер-министр РА пригрозил тем сотрудникам "ЭСА", которые занимаются политическими интригами
|Спикер НС в очередной раз поднял вопрос о прекращении вещания российских телеканалов в Армении
|Политолог: главной целью Турции и Азербайджана является Армения, а ее главный инструмент - политическая программа "Зангезурский коридор"
|СК Армении раскрыл группу мошенников, сбывавших фальшивые купюры
|Главы МИД Армении и Канады сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|В Азербайджане демонстративно на 4 месяца арестованы 8 граждан России
|Главы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговор
|Глава парламента Армении высказался за прекращение вещания российских телеканалов на территории РА
|Оппозиционер: На сессии ПА ОБСЕ правящая делегация Армении отказалась поддержать инициативу по правам армянских пленных в Азербайджане
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