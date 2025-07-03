Четверг, 3 Июля 2025 14:44

АрмИнфо. В течение ближайших 2 недель Совет по конституционным реформам, действующий при Министерстве юстиции, проведет обсуждения, касающиеся текста новой Конституции Армении. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщила министр юстиции Армении Србуи Галян 3 июля.

Она отказалась раскрывать какие-либо детали предстоящего заседания, заметив лишь, что Совет обсудит идеологические основы новой Конституции, то есть концептуальные положения, лежащие в ее основе.

В случае если удастся достичь согласия по ряду положений в ходе этих обсуждений, по словам министра, работа над текстом новой Конституции будет продолжена. Сроки, как отметила Галян, остались прежними - текст планируется финализировать по истечению 10 месяцев.

На вопрос останется ли ссылка на Декларацию о независимости в преамбуле новой Конституции, она отметила, что решение на этот счет будет принято только после обсуждений Совета.