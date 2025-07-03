Четверг, 3 Июля 2025 13:44

АрмИнфо. Сотрудники правоохранительных органов Армении изъяли из оборота более 7 кг марихуаны, контрабандно ввезенной в республику. Об этом сообщила пресс-служба МВД РА.

Согласно источнику, на основе поступившей оперативной информации, сотрудники правоохранительных органов в селе Зовуни Котайкской области задержали двоих мужчин - 29-летнего жителя Еревана и 39- летнего иностранца, которые вместе с автомобилем, которым управлял иностранец, были доставлены в Наирийский отдел муниципальной полиции. В машине обнаружено более трех килограммов марихуаны.

Затем около автозаправочной станции в селе Джрвеж Котайкской области были задержаны еще двое человек - 36-летний мужчина из Еревана и 35-летний мужчина из Аштарака. Их доставили в Котайкское отделение полиции на машине, которой управлял последний. В машине было обнаружено 680 граммов марихуаны.

В ходе реализации оперативных мероприятий на участке шоссе Геворг Чауш автодороги Прошян-Ереван были задержаны двое иностранцев 28 и 31 года. У пассажира было обнаружено 540 граммов марихуаны.

События продолжили развиваться на улице Камо в Дилижане, где были задержаны 34- летний мужчина из Ванадзора и его 33- летняя жена. Оба

вместе с автомобилем были доставлены в Дилижанское отделение полиции. В машине обнаружено свыше двух килограммов марихуаны.

Все задержанные арестованы. Расследование продолжается.