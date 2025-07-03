Четверг, 3 Июля 2025 11:43

АрмИнфо. Правительство Армении 3 июля на очередном заседании одобрило проекта закона <О внесении изменений в Закон <О представителе по международным правовым вопросам>.

Как говорится в пояснении к документу, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), установив, что в силу характера нарушенного права невозможно обеспечить восстановление нарушенных прав заявителя, может вынести постановление или решение о выплате справедливой компенсации. Выплата суммы справедливой компенсации, определенной постановлениями и решениями Европейского суда, является безусловным обязательством Республики Армения.

Однако, как заметили в администрации главы кабмина, для получения справедливой компенсации в установленный срок заявители должны представить необходимые документы, что на практике сопровождается определенными проблемами, в частности, необходимые документы представляются последними не в полном объеме или в такой срок, который не позволяет аппарату премьер-министра обеспечить выплату суммы справедливой компенсации в установленный срок. Более того, в законодательстве Республики Армения отсутствует правовое регулирование процесса выплаты справедливой компенсации.

С учетом вышеизложенного возникла необходимость в принятии порядка представления необходимых документов для выплаты размера справедливой компенсации, установленного решениями и постановлениями Европейского суда, и осуществления выплаты, что может быть обеспечено установлением соответствующей уполномочивающей нормы в Законе <О представителе по международным правовым делам>.

<Проектом изменений в Закон <О представителе по международным правовым делам> предлагается предусмотреть в нормативном правовом акте уполномочивающую норму об установлении порядка выплаты установленного судебными решениями и постановлениями Европейского суда размера справедливой компенсации>, - говорится в документе.