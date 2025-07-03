Четверг, 3 Июля 2025 10:53

АрмИнфо. Бизнесмен Рубен Варданян, находящийся в азербайджанских застенках никому не нужен, в мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас этим вопросом. Подобное мнение кипрский финансист российского происхождения, специалист по инвестициям Андрей Мовчан выразил в интервью Екатерине Гордеевой говоря о том, почему освобождение Рубена Варданяна из бакинской тюрьмы никому не выгодно.

На уточнение, почему Россия не борется за Варданяна, Мовчан, в частности, сказал: "Можно я цинично скажу? Рубен Варданян никому не нужен. Рубен Варданян не был агентом государства. Он не свой, он чужой".

Финансист напомнил, что Враданян всегда говорил о свободных рынках, его использовали, когда он был нужен государству. Молчан считает, что Варданян всегда был плохим политиканом. С его слов, идеи Варданяна как делать политику всегда были чудовищными. "Он считал, что политику можно делать чистыми руками, красиво и со всеми дружа. Он оказался таким, - пусть не обидятся наши армянские друзья, - евреем при государстве: умным, быстрым, когда нужно сделать дело. А что происходит с евреем, когда он перестает делать нужное дело? Его вышвыривают", - заметил эксперт.

По его словам, так произошло с "Тройкой диалог" Варданяна - она сделала все нужные дела, продалась государству и всех людей, которые работали в этой компании, так или иначе, вышвырнули. Он еще раз отметил, что не стал бы говорить о Варданяне как об игроке в этой системе. Мовчан уверен, что Варданян был лишь ресурсом для системы.

На замечание ведущего, получается, что ни Россия, ни Армения за него биться не будет, финансист отметил, что у него есть подозрение, что Армения первая за него не будет биться.

"Потому что для армянского руководства, какое бы оно ни было, - он какой-никакой, а конкурент в борьбе за власть. Он харизматичная фигура все-таки. Ситуация с Рубеном совершенно трагичная. Это абсолютно ужасно. Это тот редкий тип человека, который точно не заслуживает оказаться в такой ситуации. А исходя из его потенциала, его мозгов, его возможностей что-то делать - мир еще и теряет возможность делать очень много полезного", - добавил Мовчан. В этом ключе он напомнил, что в последнее время Варданян переключился на попытки внести в мир добро, так как он его понимал.

"Я честно говоря не понимаю, что в этой ситуации делать потому, что нет никого на этом свете кому интересно, чтобы Рубен вышел из тюрьмы. Для Европы после чудовищного, скандального расследования про ландромат он не интересен, потому, что то ли он украл, то ли у него украли. Для Азербайджана он враг, для Армении - конкурент, для России

- отработанный ресурс, который в когорту никогда не входил и вообще слишком много себе позволял. Нет кого-то, кто бы занялся сейчас этим вопросом", - подытожил Мовчан.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян. Они были пленены после оккупации 19-20 сентября 2023 года Нагорно- Карабахской республики. Сейчас над ними проходят постановочные судебные процессы, учиненные алиевским режимом.