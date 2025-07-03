Четверг, 3 Июля 2025 10:39

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян требует проведения внеочередных выборов Католикоса Всех армян.

<Внеочередные выборы обязательно должны состояться. Но внеочередные выборы Католикоса всех армян>, - написал сегодня Пашинян в соцсети.

Отметим, что обособленный статус Армянской церкви от государства является одной из основ конституционного строя Республики Армения. Ранее спикер НС Ален Симонян не исключил, что в рамках предстоящих конституционных реформ будут пересмотрены взаимоотношения церкви и государства.

Напомним, Пашинян 29 мая на заседании кабмина заявил, что все армянские церкви чуланизированы и требуют внедрения соответствующих стандартов, поскольку <реальным собственником этих объектов, памятников является государство>. В Первопрестольном ему ответили, указав на отсутствие у него <модного> ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием <Учиться - это модно> - ред.), а также на <внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов>.

На следующий день ранним утром премьер на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовал матерное оскорбление в адрес высших иерархов ААЦ, в духе: <Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня>. Потом задался вопросом, сколько епископов ААЦ верны обету безбрачия, указав на то, что многие озабочены тем, что он сам официально не женат. Супруга премьера Анна Акопян, в свою очередь, назвала священнослужителей <главными педофилами страны>. В конце дня Пашинян заявил, что власти Республики Армения должны иметь <решающий голос> в вопросе избрания Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, а кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных. Он также заявил, что у него естъ доказательства нарушения целибата со стороны Католикоса Всех армян Гарегина 2-го, которые он, при необходимости, представит в суде.

В связи с этим он решил создать специальную координационную группу для смещения Католикоса. Первые 10 членов Координационной группы, которые <всем сердцем верят в нашего живого Господа - Иисуса Христа, хотя бы один раз прочитали Библию от начала до конца, хотя бы один раз за последние пять лет соблюдали Великий пост, молятся каждый день>, выберет сам премьер-министр.