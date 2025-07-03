Четверг, 3 Июля 2025 10:35

АрмИнфо. В ходе летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям, руководитель делегации Армении в ПА ОБСЕ Саркис Ханданян был избран председателем комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Об этом сообщила пресс-служба НС РА.

Вступая в должность председателя комитета, Саркис Ханданян отметил, что в эти трудные времена миссия комитета актуальна как никогда. "Регион ОБСЕ сталкивается со сложными и многогранными вызовами: продолжающимися конфликтами, нарушениями прав человека, демократическим регрессом. В этих условиях ПА ОБСЕ должна продолжать служить площадкой для диалога и действий, основанных на многосторонности и эффективной парламентской дипломатии", - подчеркнул парламентарий.

Отметим, что Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам является одним из трех основных комитетов ПА ОБСЕ. Летняя

сессия Ассамблеи проходит с 29 июня по 3 июля в португальском городе Порту.