Среда, 2 Июля 2025 19:40

АрмИнфо.На фоне обострения российско- азербайджанских отношений россияне, находящиеся в Азербайджане, в том числе туристы, сообщили о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданском, которые представлялись полицейскими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Баку.

"В связи с многочисленными запросами представителей СМИ прокомментировать недавние события в городе Баку сообщаем, что за последние сутки в посольство поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма. Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие", - говорится в заявлении посольства.

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