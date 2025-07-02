Среда, 2 Июля 2025 19:10

АрмИнфо. Ухудшение отношений между Азербайджаном и Россией необходимо рассматривать не отдельно, а в формате «геополитической матрешки» с участием Турции, Ирана и конечно же Великобритании. Такое мнение на своем канале в YouTube выразил известный болгарский аналитик – международник Пламен Пасков. Причем, попытка не учесть хоть один из компонентов «матрешки» приведет к сильно неполной, мягко говоря, искаженной картине.

По словам Паскова, если бы отношения Азербайджана к России были бы субъектными, самодостаточными, то между двумя странами никогда не было бы проблем. Это не только вопрос наличия в России огромной азербайджанской диаспоры, посылающей на родину миллиарды денег, но и предоставление Россией Баку качественной чеченской нефти, которая смешивается с низкокачественной бакинской и отправляется в экспорт. Это и чисто экономические связи между странами.

Однако причина натянутых отношений кроется в наличии турецкого фактора, а именно то, что Азербайджан постепенно становится вилайетом Турции, пока неформальным. Этот процесс вилайетизации диктует необходимость наличия стабильной сухопутной стратегической логистической дороги между Турцией и Азербайджаном через Нахичеванскую автономию, которая уже находится под завершающим процессом турецкой инфильтрации. Для осуществления этого плана Турции мешает 40-км участок южной Армении, которая обеспечивает приграничную связь Ирана с Арменией, а затем и Россией. Таким образом перерезается один из нужных и полезных каналов сообщения Ирана с Россией, так как эти каналы не только дипломатические, но и военно-экономические, стратегические.

Поэтому, когда речь идет о геополитической потребности Турции в этом коридоре, по убеждению Паскова, надо учитывать долгосрочные интересы в этом регионе Великобритании. Фактически, считает политолог, именно Британия является конечным бенефициаром этого процесса, подталкивая и помогая Терции и Азербайджану осуществить проект.

Турция, по его мнению, как была, с небольшими перерывами мировых войн, так и остается важным субъектным представителем Великобритании, которая продолжает вбивать клин в отношения между Россией и Азербайджаном и при этом держать отношения Турции и России на определенной дистанции, несмотря на наличие больших взаимных интересов, энергетических, экономических, торговых и инвестиционных. Поэтому примеры чрезмерного сближения Турции и России заканчиваются, или убийством российского Посла, что безусловно является casus belli, или сбитием российского штурмовика над Сирией.

Поэтому Турция ведет себя относительно России синусоидно, без определенной стабильной линии поведения. «Но ведь это не в интересах Турции, у которой с Россией множественные интересы: газовые, военно-технические, экономические, подрядно-строительные. И Турция должна была быть благодарна и вести себя в отношении к России, как минимум, устойчиво прилично. А Турция этого не делает, продает «Байрактары» Украине, ругается с Россией по поводу зерновой сделки и т.д. Так что поведение как Эрдогана, так и Алиева не соответствует их большим самодостаточным интересам», - отметил Пасков. Значит, считает он, есть что-то другое и это что-то другое – называется Великобританией, которая не меньше Турции стремиться отрезать Иран от России и серьезно и давно рассматривает возможность расчленения и ослабления Ирана, в том числе, за счет подогревания сепаратизма в т.н. Иранском Азербайджане, где ее агентурная сеть уже давно работает не хуже, а даже лучше Моссада.

Пасков полагает, что Турция сегодня очень смело просачивается на российский Кавказ, и умело инфильтруется в Поволжье, чему помогает и Азербайджан.