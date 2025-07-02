Среда, 2 Июля 2025 17:02

АрмИнфо. Фракция "Гражданский договор" Национального Собрания Армении ввела в обращение проект заявления НС "О недопустимости захвата государственной власти путем насилия и защиты демократии". Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции Айк Конджорян.

По его словам, в ближайшее время будет созвано внеочередное заседание НС, на котором будет обсужден проект заявления. "Национальное Собрание официально даст свою оценку готовящегося акта терроризма против Республики Армения. В Респрублике Армения власть принадлежит народу. Да здравствует Республика Армения"?, - написал Айк Конджорян.