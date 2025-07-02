Среда, 2 Июля 2025 16:06

АрмИнфо. Учитывая события последних дней и важность неукоснительного соблюдения гарантий, связанных с религиозными свободами в этом контексте, Защитник прав человека Армении требует от компетентных государственных органов следовать международным гарантиям, связанным с религиозными свободами, во всех процессах и строго соблюдать их в любой ситуации.

В заявлении Омбудсмена отмечается, что поскольку процессы, которые в настоящее время проводятся правоохранительными органами, касаются также представителей Армянской Апостольской Церкви, все компетентные государственные органы и должностные лица должны иметь в виду, что процессы должны осуществляться с такой логикой и публичной коммуникацией, чтобы не создавать даже малейшего общественного впечатления о том, что религиозные убеждения отдельных лиц не уважаются или что на основе религиозных убеждений осуществляются уголовно-правовые процессы. Публичное общение по вышеуказанным вопросам должно осуществляться с необходимой деликатностью. Более того, все публичные обсуждения должны проводиться с четким указанием на уважение автономии религиозных организаций. Обобщая международные правовые подходы, включая прецедентное право Европейского суда по правам человека, стоит выделить ряд ключевых принципов. Автономное существование религиозных общин является неотъемлемой частью плюрализма демократического общества. Хотя государству может потребоваться предпринять шаги для примирения интересов различных религий и религиозных групп, сосуществующих в демократическом обществе, государство обязано оставаться нейтральным и беспристрастным при осуществлении своих регулирующих полномочий и в отношениях с различными религиями и убеждениями (Верховный священный совет мусульманской общины против Болгарии).

Также следует иметь в виду право верующих на свободу вероисповедания, которое включает и право исповедовать свою религию совместно с другими, подразумевает, что верующим разрешено свободно объединяться, без произвольного вмешательства со стороны государства. Действительно, автономное существование религиозных общин является неотъемлемой частью плюрализма в демократическом обществе и, следовательно, основой защиты гарантии свободы мысли, совести и религии.

Омбудсмен отмечает, что государство должно уважать автономию религиозных или духовных общин при исполнении своих обязанностей по обеспечению им доступа к правосубъектности. Государство должно выполнять свои обязательства, обеспечивая, чтобы национальное законодательство позволяло религиозной или духовной общине самостоятельно определять состав своего руководства, внутренние правила, содержательную природу своих убеждений, структуру общины и методы назначения ее духовенства, а также ее название и другие символы. В частности, государство должно воздерживаться от содержательного, а не формального анализа уставов и характера религиозной организации. Учитывая, что религиозные или духовные общины на практике могут иметь самые разные организационные формы, в рамках национального законодательства в этой области должен быть обеспечен высокий уровень гибкости. Однако основное обязательство по обеспечению прав не ограничивается требованием о том, чтобы государства воздерживались от вмешательства в защищаемые права. Это также может налагать на государства обязательство предпринимать активные шаги. Например, может потребоваться, чтобы власти обеспечивали "нейтральное посредничество", чтобы помочь группам разрешить внутренние споры в религиозных общинах. При рассмотрении пропорциональности государственного вмешательства крайне важно учитывать, перешло ли такое вмешательство порог <нейтрального посредничества>, который подразумевает ожидание того, что общине будет разрешено функционировать без сбоев и произвольного посредничества со стороны государства.

Поэтому Защитник прав человека подчеркивает, что, хотя государственное вмешательство в указанную область возможно, оно должно быть пропорциональным, нейтральным и не может быть произвольным ни при каких обстоятельствах, и в этом случае только автономия религиозных организаций может считаться гарантированной. Поэтому Защитник требует, чтобы все уголовные судопроизводства проводились компетентными государственными органами и должностными лицами таким образом и с такой публичной коммуникацией, чтобы не только гарантировались религиозные свободы граждан и ограничения в этой связи, но и чтобы у общественности не создавалось впечатления, что религиозные убеждения граждан, автономия Церкви или уголовное судопроизводство ведется на основе религиозных убеждений, не уважаются.

Защитник также требует, чтобы все публичные обсуждения проводились таким образом, чтобы это соответствовало автономии религиозных организаций.

C точки зрения реализации права на свободу мысли, совести и религии Защитник прав человека также считает проблемными проявления дискриминационной речи со стороны отдельных публичных субъектов в Армении по признаку религиозных убеждений или их отсутствия, в том числе дискриминационной, разжигающей ненависть речи. Омбудсмен как должностное лицо, выполняющее функцию по продвижению прав человека в Армении, требует от всех должностных лиц, публичных деятелей и представителей религиозных организаций исключить использование такой речи и такой деятельности, которые содержат проявления, противоречащие современным нормам права, в том числе выраженные в форме разжигания ненависти. Защитник прав человека подтверждает позицию, что вопросы, связанные со свободой мысли, совести и религии, должны регулироваться на основе принципа сотрудничества государства и религиозных организаций и с учетом допустимых пределов роли каждой стороны. Защитник прав человека сделает публичное заявление относительно окончательной позиции, сформированной в результате продолжающегося анализа всех обстоятельств, связанных с разбирательством.