Среда, 2 Июля 2025 15:25

АрмИнфо. Ардшинбанк продолжает развивать свои технологические предложения, внедрять инновационные решения и совершенствовать свою цифровую среду. Каждая новая услуга или решение разрабатывается с учетом безопасности, поскольку защита данных клиентов на всех уровнях и их доверие стоят на первом месте.

Четвертая международная конференция CyberGen прошла в Дилижанском исследовательском центре Центрального банка Армении с 16 по 18 июня 2025 года, чтобы обсудить, как сделать нашу цифровую жизнь более безопасной. Конференция CyberGen была организована в рамках Недели кибербезопасности и была реализована Центральным банком Армении, Агентством информационных систем Армении, Французским университетом Армении и проектом CyHub Armenia Фонда Enterprise Incubator. За конференцией последовала инициатива BugBounty, которая предоставила молодым и опытным киберэкспертам возможность тестировать и обнаруживать потенциальные проблемы в банковских системах и приложениях до того, как они могли поставить под угрозу клиентов.

Что такое «BugBounty»? Это платформа, на которой предварительно зарегистрированные эксперты изучают мобильный банкинг, интернет-банкинг и другие цифровые сервисы, пытаются выявить уязвимости с помощью реальных сценариев, проводимых в смоделированной среде, и таким образом помогают организациям лучше защищать свои системы. Ардшинбанк не только принял участие в этом важном мероприятии, но и выступил спонсором инициативы «BugBounty».

Как отметил Комитас Степанян, директор Департамента информационных технологий и кибербезопасности Центрального банка Армении: «Кибербезопасность — это не чисто технический вопрос. Это важная составляющая финансовой стабильности, преодоление вызовов которой требует большой работы. А BugBounty — это платформа, которая объединяет специалистов по кибербезопасности из разных сфер для выявления существующих уязвимостей в онлайн-системах и улучшения их защиты, чтобы собраться в одном месте, обменяться опытом и вооружиться новыми профессиональными знаниями».

Грачья Хачатрян, начальник управления информационной безопасности Ардшинбанка, подчеркнул: «Вопросы кибербезопасности всегда находятся в центре внимания, мы постоянно проводим цифровую трансформацию и оснащаем системы банка современными техническими средствами. Благодаря всему этому улучшается качество обслуживания наших клиентов. Вместе с тем появляются новые риски, для которых такие меры крайне ценны. Полученный опыт позволит нам еще больше усилить безопасность наших систем мобильного и интернет-банкинга и повысить профессиональные возможности наших сотрудников».

Ардшинбанк продолжит внедрять современные технологии, ежедневно работая над повышением безопасности, поскольку доверие и чувство защищенности являются важнейшими во взаимоотношениях клиента с любой финансово-банковской организацией.