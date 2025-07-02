Среда, 2 Июля 2025 14:26

АрмИнфо. Уголовное производство в отношении бывшего президента Армении Сержа Саргсяна направлено в Антикоррупционный суд. Об этом говорится в официальном заявлении Антикоррупционного комитета.

Третий президент Армении обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Согласно предварительному следствию, в период с 2000 по 2018 гг. занимая должности министра обороны, дважды премьер-министра и президента Армении Серж Саргсян вопреки имеющимся законодательным ограничениям, используя свое должностное положение, через доверенных лиц основывал предприятия, участвовал в управлении коммерческими организациями. В источнике говорится, что Серж Саргсян способствовал тому, чтобы к созданию битумного завода в селе Суренаван Араратской области, финансируемого за счет иностранных инвестиций, были привлечены его близкий знакомый - ныне покойный Михаил Багдасаров и принадлежащие ему компании.

Для реализации этого плана, согласно сообщению Антикоррупционного комитета, экс- президент при участии компании своего доверенного лица совместно с двумя российскими компаниями, зарегистрированными на Кипре, 20 февраля 2006 года учредили новую компанию. Участвуя в создании и управлении указанным предприятием, он поручил зарегистрировать 50% его акций на имя компании, принадлежащей М. Багдасарову., а остальных 50% - двух российских компаний.

<В ходе предварительного следствия Сержу Саргсяну было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Предварительное следствие по уголовному производству завершено, материалы дела направлены с обвинительным заключением в Антикоррупционный суд РА>, - говорится в заявлении Комитета.