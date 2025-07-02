Среда, 2 Июля 2025 13:59

АрмИнфо. В рамках процесса по вынесению вотума недоверия Николу Пашиняну фракция "Честь имею" Национального Собрания РА готова рассмотреть вопрос о выдвижении оппозицией в премьер- министры РА кандидатуру арестованного архиепископа Микаэла Аджапахяна при согласии последнего. Об этом 2 июля журналистам заявил руководитель фракции Айк Мамиджанян.

По его словам, в случае, если от архиепископа последует отказ, фракция будет настаивать на предложенной ею кандидатуре. Депутат заметил, что по его сведениям, сам Микаэл Аджапахян отказался от этого предложения. Мамиджанян указал на возможность консолидации общества вокруг кандидатуры Давида Амбарцумяна, которого предложила Республиканская партия. "Если бы мы не были в этом уверены, не начинали бы этот процесс. Нет ни одного реального политического деятеля, который подверг бы критике нашего кандидата. Мы же в свою очередь, готовы обеспечить единство, чего ожидаем и от наших партнеров", - сказал оппозиционер, выразив уверенность в том, что и среди правящей фракции есть здравомыслящие люди, которых можно привлечь к данному процессу в целях смены власти. Правда, как отметил Айк Мамиджанян, на данный момент таких встреч с депутатами от правящей фракции встреч нет. Тем не менее, политик заметил, что работа ведется по всем направлениям.

Напомним, что 7 июня возглавляемая третьим президентом РА Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении в рамках инициативы импичмента Николу Пашиняну выдвинула кандидатом на должность премьер-министра Давида Амбарцумяна. "<Учитывая заявление Исполнительного органа Республиканской партии Армении, фракция "Честь имею" на заседании, состоявшемся 7 июня, единогласно приняла решение в соответствии с конституционным законом "Регламент Национального собрания" выступить с предложением о выражении недоверия премьер-министру, выдвинув в качестве кандидата Давида Амбарцумяна - главу общины Масис, члена Совета Республиканской партии Армении", - говорилось в заявлении партии.

Отметим, однако, что вотум недоверия действующему премьер- министру может обсуждаться в НС только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.