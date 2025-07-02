Среда, 2 Июля 2025 13:46

АрмИнфо. Законодательные поправки к проекту огосударствления ЗАО <Электрические сети Армении>, принятые парламентом РА в первом чтении, являются вмешательством в право собственности бизнесмена Самвела Карапетяна и его семьи. Об этом заявил адвокат Арам Вардеванян 2 июля на пресс-конференции.

Напомним, что 64 голосами <за> и 30 <против> Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 2 июля в первом чтении одобрило предложенные правящей фракцией <Гражданский договор> проект поправок в законах <Об органе по регулированию общественных услуг> и <Об энергетике>, которыми закладывается основа для национализации ЗАО "Электрические сети Армении>. О необходимости процесса национализации электросетей премьер-министр РА Никол Пашинян заявил сразу после задержания президента ГК <Ташир> Самвела Карапетяна 18 июня.

<Абсурдно, когда человека арестовывают, чтобы отжать его имущество. В правовом плане это сопоставимо с тем, что, если бы у вас была машина, вы бы его вели, хорошо, или плохо, предмет другого обсуждения, но патрульный остановил бы вашу машину и заявил, что впредь он будет ее водить или найдет человека, который станет водителем. Этот проект об этом>, - отметил Вардеванян.

По словам адвоката, вся общественность страны была бы рада, если бы нынешняя власть отличилась хотя бы малейшим талантом в сфере управления. Однако все существующие примеры государственно-частного партнерства красноречиво говорят об обратном.

Правовед убежден, проект носит явно антиконституционный характер. Он подчеркивает, что даже регулятор в лице КРОУ не только не нашел существенных недочетов в работе ЭСА, более того, посчитал деятельность компании положительной. О достижениях управленцев <Элекстросетей> говорит также то, что в предыдущие годы компания осуществляла крупные инвестиции и почти не поднимала тариф на электричество. Между тем, другая важнейшая структура сферы - <Высоковольтные электросети> с госуправлением - <история об обратном>, заключил Арам Вардеванян.

Отметим, что согласно поправкам, которые накануне представил председатель комиссии по государственно-правовым вопросам НС Владимир Варданян, председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) при получении сигналов о серьезных нарушениях в деятельности компаний получит право на возбуждение производства, которое должно быть утверждено Советом КРОУ. В этот период КРОУ может пойти на смену руководства компании, пригласив временного менеджера с опытом работы не менее 5 лет в энергетике или в сфере управления. Временный управляющий будет работать до окончания периода исследований, по итогам которого компании в сфере энергетики либо предложат план действий по устранению нарушений, либо лишат лицензии. В последнем случае владельцы должны будут продать акции компании, причем за правительством в течение 3 месяцев будет сохраняться преференциальное право на покупку. Если в течение 2 месяцев владелец откажется от продажи, в административном порядке могут быть назначены торги по продаже акций.

Группа компаний "Ташир", возглавляемая Самвелом Карапетяном, в сентябре 2015 года приобрела ЗАО "Электрические сети Армении" у "Интер РАО". Ранее Самвел Карапетян отмечал, что с 2016 года, когда ГК "Ташир" вступила в права собственности в "Электрические сети Армении" было инвестировано в общей сложности порядка $900 млн, $680 млн из которых на модернизацию и $200 млн - в создание новых мощностей. Инвестиции осуществлялись, в том числе, за счет кредитных ресурсов международных финансовых структур, что привело к залогу 100% акций ЗАО.

ЗАО "Электросети Армении" входит в группу компаний "Ташир", которой владеет предприниматель и благотворитель Самвел Карапетян. ЭСА управляет распределительными сетями среднего и низкого напряжения в Армении, обслуживая около 1 млн. абонентов.