Среда, 2 Июля 2025 13:43

АрмИнфо. В головном офисе ГК "Ташир" в Ереване начались обыски. У здания офиса находятся депутаты Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян и Гарник Даниелян. В Следственном комитете РА сообщили, что обыски проводятся на основании оперативных следственных действий по конкретному делу.

В беседе с журналистами Гегам Манукян отметил, что в Армении об уголовно- правовых, международных, религиозных процессах можно узнать лишь из одного источника - записей в социальных сетях премьер-министром РА Николом Пашиняном. "Все то, о чем он утром пишет, в течение дня послушно выполняют силовые структуры. Как они собираются назначить в "Электросети Армении" управляющего с опытом работы не менее 5 лет, когда уже 8 месяцев не могут найти специалиста на должность заместителя министра территориального управления и инфраструктур", - сказал Гегам Манукян.

В свою очередь, Гарник Даниелян заметил, что происходящее в стране, в том числе, нападки на Армянскую Апостольскую Церковь и ее защитников вписываются в логику угроз Никола Пашиняна. "Это продолжение террора, репрессий. Диктатор своими статусами дает наводку силовикам, как поступать в той или иной ситуации. Он тем самым, дает добро на продолжение давления", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что ранее премьер-министр РА пригрозил оппозиционерам бросить их "в подвалы КГБ", а сегодня выступил с угрозами в адрес сотрудников "ЭСА".

17 июня 2025 года президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян дал интервью одному из СМИ, в котором высказал свою озабоченность по поводу жесткой кампании против Армянской Апостольской церкви. В частности в интервью, продолжительностью чуть более одной минуты, отвечая на вопрос, какого вы мнения относительно кампании против Армянской церкви, известный предприниматель ответил: "Какое мнение у меня должно быть, если маленькая группа, забыв историю Армении, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Церковь, на армянский народ? Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие: Если не удастся политическим деятелям, то мы по-своему примем участие в во всем этом". Сразу после опубликования данного интервью Карапетяна, Пашинян сделал несколько записей в соцсети, в частности следующего содержания: "Почему активизировались похотливые "духовенство" и их похотливые "благодетели"? Ничего, мы их снова дезактивируем. И навсегда", "Это вам не село Нижний Тапир в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту", "Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мерзавец. Вернее, в вас:". В результате, Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.