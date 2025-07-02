Среда, 2 Июля 2025 13:40

АрмИнфо. Совет защиты бизнесмена Самвела Карапетяна отреагировал на угрозы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес сотрудников компании ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА).

Ранее Пашинян пригрозил уже в июле уволить сотрудников ЭСА, которые, "оставив свое дело, занимаются политическими интригами".

"Сотрудники компании "Электрические сети Армении", которым в неопределенном будущем будут угрожать увольнением по надуманным причинам в связи с их общественными или религиозными убеждениями, могут быть спокойны, их нарушенные трудовые права будут восстановлены. А в течение этого времени у них будет работа на соразмерных условиях", - говорится в заявлении, распространенном Советом защиты Самвела Карапетяна.

Добавим, что согласно СМИ, в эти минуты правоохранители проводят обыски в головном офисе группы компаний "Ташир", бизнесмена Карапетяна.

Добавим, что 1 июля было анонсировано об организации в Ереване шествия в поддержку российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Мероприятие запланировано на 4 июля.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.