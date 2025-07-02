Среда, 2 Июля 2025 13:31

АрмИнфо. За последние 48 часов Баку успел через государственные СМИ сравнить Россию с нацистами, обозвать шовинистами, отменить культурные мероприятия, нахамить нашим дипломатам, запретить въезд ряду чиновников из России и призвать через турецко-азербайджанскую комиссию к беспорядкам в России. Формальная причина -арест азербайджанцев за преступления на Урале (они граждане России). Об этом пишет известный российский политобозреватель Михаил Онуфриенко.

По его словам, в России многие удивлённо разозлились, назвав эти выпады недружественными и вражескими. Но на деле это лишь продолжение многолетней политики. В 90-е и нулевые Азербайджан поставлял террористам оружие на Северный Кавказ, участвовал в передаче разведывательных данных противнику и тысячами пропускал боевиков. Активно трудился против России в оси Запад-Турция-Пакистан-Азербайджан-Монархии Персидского залива.

Когда терроризм был подавлен, Баку временно успокоился, однако начал наводнять Россию "мягкой силой" (всякие журналы, дома, фестивали, финансирование ряда СМИ, бизнес и так далее). Вместе с этим в страну заходили и криминальные элементы. А там где есть криминал, всегда трудятся спецслужбы и нелегальная агентура.

Параллельно Азербайджан кооперировался с Израилем, который проводил похожую работу по отношению к России. Формальные договора о стратегическом сотрудничестве, транспортные коридоры и торговля смягчали отношения. Широко известно, что ослабление Ирана и России выгодно для Баку.

После 24 февраля 2022 года возникла чистка государственного аппарата в России, а также криминального сектора и теневой торговли. Она начала впрямую затрагивать Азербайджан, который отладил деятельность на территории РФ. Баку это не нравится. Вот и начинаются вопли.

Ещё больше Баку не понравится чистка в Иранском Азербайджане, которая уже началась. Что касается перспектив этого государства, то его интерес до конца текущей мировой войны лежит в плоскости отторжения части Ирана в свою пользу. Это примерно 8-9 миллионов человек и 100 тысяч квадратных километров территории. Сделать это возможно только в кооперации с Израилем, США и Лондоном. Получится? Далеко не факт. В Тебризе действует условная автономия. Там есть свои элиты, причем далеко не бедные. Зачем им уходить под Баку и отдавать власть, деньги и влияние?

В любом случае к концу следующего десятилетия Азербайджан может доиграться. История 19 века показала, что государства Закавказья, находящиеся в периметре интересов крупных держав, могут просто исчезать, когда возникает нарушение баланса в регионе. В этом смысле правила игры не изменились.