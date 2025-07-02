Среда, 2 Июля 2025 13:03

АрмИнфо. В Армении будет отменен возрастной ценз для приема в Полицию. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 2 июля в первом чтении внесло поправки в законы "О службе в полиции" и " О Спасательной службе". Как отметил в своем выступлении заместитель министра внутренних дел РА Армен Мкртчян, МВД предлагает отменить возрастной ценз до 35 лет. Главное в этом вопросе образованность и подготовленность заявителя. При этом, впервые назначенный на должность в полиции сотрудник будет проходить аттестацию не через шесть месяцев после назначения на должность, а через два месяца. Кроме того, законопроект создает правовую основу для пополнения муниципальной полиции. Так, бакалавры, прошедшие соответствующую подготовку, будут считаться и прошедшими аттестацию, что позволит им получать зарплату в размере 500 тыс драм.

Что касается закона "О Спасательной службе", то предусмотрено, что его сотрудники будут проходить курсы повышения квалификации каждый год, а не через каждые пять лет.