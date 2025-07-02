Среда, 2 Июля 2025 12:57

АрмИнфо. Новый закон "О высшем образовании и науке" станет основой для институциональных реформ в сфере высшего образования и науки. Об этом на внеочередном заседании Национального Собрания РА заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, представившая в первом чтении поправки в соответствующем документе.

По словам министра, работа над новым законодательством в этой области началась более 10 лет назад и проходила в несколько этапов. Представленный пакет был разработан с учетом двух факторов - закона, принятого Национальным Собранием в 2021 году, но не вступившего в силу по решению Конституционного суда, и доработок, проведенных в два этапа на основе положений Государственной программы развития образования Армении до 2030 года, где четко определены цели высшего образования и исследований, а также концепция Академгородка. "Этот пакет полностью отражает стратегию правительства в данном направлении. Вместо четырех законов, принятых в разные периоды, теперь будет единый комплексный законодательный пакет, предусматривающий масштабные изменения в нескольких ключевых аспектах", - заявила Жанна Андреасян, отметив основные проблемы, которые он призван решить.

Глава МОНКС отметила, что высшее образование за последние годы отошло от исследовательской модели и трансформировалось в процесс, основанный преимущественно на лекциях, что привело к снижению качества и конкурентоспособности. С 2005 года фактически не был осуществлен переход к третьему уровню высшего образования, и не были заложены законодательные основы подготовки специалистов в соответствии с современными международными требованиями. В результате трехуровневая система высшего образования не функционирует. Вместо этого присуждение ученых степеней не рассматривается как часть высшего образования, а сохраняется двухуровневая система, унаследованная от СССР - аспирантура и докторантура.

Министр также отметила, что научная деятельность в основном организуется в исследовательских институтах, без институциональных механизмов взаимодействия с университетами. Кроме того, наука остается отделенной от экономики, что фактически нарушает связь между университетами, исследованиями и экономическим развитием. По ее словам, в условиях несовершенного правового регулирования и недостаточного финансирования между различными секторами сложился определенный антагонизм, который сегодня серьезно препятствует их сотрудничеству.

Жанна Андреасян сообщила, что в настоящее время государственное базовое финансирование получают 44 научно-исследовательских института, из которых 36 входят в систему Национальной академии наук Армении. В этом контексте она подчеркнула проблемы, связанные с конкуренцией, участием и отчетностью в этих организациях. Министр представила данные о финансировании науки, отметив, что 73% базового финансирования направляется на организации системы Национальной академии наук Армении (ГАА). Однако только 32% публикаций в индексируемых международных научных журналах <Web of Science> принадлежат сотрудникам этих организаций. Затронув демографические вопросы, министр подчеркнула, что, несмотря на рост числа молодых специалистов, поступающих в научную сферу благодаря государственной политике и повышению привлекательности зарплат, этот процесс не приводит к полноценной институциональной смене поколений, поскольку передача знаний не носит системный характер.

Она также сообщила, что в Армении лицензию на реализацию программ высшего образования имеют 60 организаций, что соответствует одному вузу на каждые 50 000 жителей. По международным стандартам этот показатель считается несбалансированным. По ее словам, анализ системы высшего образования показал, что только 6% академического персонала вузов являются научными сотрудниками. Причем хотя бы один научный сотрудник имеется лишь в 15 университетах, тогда как в остальных 45 образовательный процесс основан исключительно на преподавании. Кроме того, 51% преподавателей вузов не имеют ученой степени. <Реформы в этой сфере не имеют альтернативы. То, что предлагается, можно считать даже запоздалым. Благодаря новым изменениям планируется обеспечить надлежащий уровень образовательных услуг, который будет гарантирован двумя основными инструментами - лицензированием и аккредитацией", - подчеркнула Жанна Андреасян.

Она отметила, что законодательство станет более ориентированным на студентов, предоставляя возможность организовать более гибкий и индивидуализированный образовательный процесс, включая обучение по индивидуальному плану и выбранные модули. По ее словам, студенческий опыт станет одним из ключевых аспектов закона, а также будет внедрена цифровая среда управления сферой, которая позволит студентам пользоваться различными программами и услугами, а вузам - эффективно осуществлять свою деятельность. Министр также сообщила, что предусмотрены многоуровневые системы стипендий. "Мы отказываемся от подхода пособий, и политика предоставления стипендий становится основным инструментом государственной поддержки, направленным на стимулирование успеваемости, оплату обучения, расходы на проживание и организацию целевого образования", - заявила она. По словам министра, особое внимание уделяется регулированию университетских инкубаторов и формированию предпринимательской экосистемы, которая является важнейшим инструментом связи между образованием, наукой и рынком. Пересматриваются принципы организации научной деятельности: планируется, что научные организации будут функционировать в структуре укрупненных исследовательских университетов как автономные единицы с широкими полномочиями самоуправления. Наряду с основной деятельностью они также будут вовлечены в образовательные процессы. Министр сообщила, что регулируются вопросы собственности и управления интеллектуальными правами, возникающими в результате исследовательских работ, а также аспекты академической честности, подотчетности и мониторинга качества. Кроме того, уточняются правовые рамки финансирования и организации работы научных организаций в более крупной университетской системе. Жанна Андреасян особо подчеркнула реформы системы управления. В частности, лица, занимающие партийные и государственные должности, не будут включаться в органы управления укрупненных вузов и занимать руководящие посты. Это будет сопровождаться установлением стандартов этики, запрещающих партийную и иную политическую деятельность или агитацию в университетах.

Одновременно система управления вузами станет более горизонтальной, предусматривая многоуровневую систему ответственности и противовесов, а также расширение автономии академических подразделений университетов. "Планируется внедрение нескольких инструментов государственной поддержки университетской системы. В настоящее время финансирование осуществляется исключительно на основе количества студентов, но будет осуществлен переход к многоуровневым моделям финансирования, что позволит проводить непрерывные реформы в системе высшего образования. Одновременно основным механизмом финансирования научных и академических работников станет аттестация, оценка их эффективности и результатов. Вводятся принципы международной соответствия, мобильности и конкурентоспособности, которые фактически создают предпосылки для повышения международной привлекательности как высшего образования, так и науки", - отметила глава МОНКС.

По ее словам, закон предусматривает расширение рамок международного сотрудничества, включая поддержку деятельности авторитетных зарубежных университетов в Армении. Также вводятся институциональные возможности для привлечения иностранных студентов, организации обучения на иностранных языках, а дистанционное образование получит современное регулирование.