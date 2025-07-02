Среда, 2 Июля 2025 11:54

АрмИнфо. С момента установления дипломатических отношений Армения и Канада успешно строят прочное и успешное партнерство, основанное на взаимном уважении, демократических ценностях и общих устремлениях. Об этом, выступая на приеме по случаю Дня Канады, заявил вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

По его словам, между двумя странами сложились теплые и конструктивные отношения, которые продолжают углубляться во многих областях. "Политический диалог высокого уровня между Арменией и Канадой, включая межпарламентское сотрудничество, является важной опорой наших двусторонних связей. В этой связи я хотел бы подчеркнуть важную роль посольств Армении в Канаде и Канады в Ереване в продвижении нашей общей повестки и содействии институциональному взаимодействию. В качестве успешного примера парламентского сотрудничества я хотел бы выделить проект "Поддержка парламента Армении", реализуемый Канадским парламентским центром, который направлен на улучшение инклюзивного и подотчетного внутреннего управления в Национальном Cобрании Армении. Учитывая, что мы так близки к установлению долгожданного и устойчивого мира на Южном Кавказе, мы выражаем нашу искреннюю благодарность за принципиальную поддержку Канадой суверенитета, территориальной целостности и демократического развития Республики Армения. Такая непоколебимая поддержка является и обнадеживающей, и важной в сегодняшней геополитической ситуации", - подчеркнул вице-спикер НС.

Он добавил, что Армения придает большое значение расширению экономического сотрудничества с Канадой. Ереван готов приложить усилия для обеспечения дальнейшего роста в таких областях, как торговля, инвестиции, высокие технологии, инновации, охрана окружающей среды и в других сферах, представляющих взаимный интерес. "Мы уверены, что расширение и обогащение сотрудничества наилучшим образом послужит благосостоянию наших народов. Я также хотел бы подчеркнуть значительный вклад армянской общины Канады. Ее активная роль в культурном диалоге и продолжает укреплять наше взаимопонимание и дружбу в продвижении общих ценностей" - отметил вице-спикер НС.