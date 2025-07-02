Среда, 2 Июля 2025 11:25

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян выступил с угрозами в адрес тех сотрудников ЗАО "Электрические сети Армении", которые занимаются политическими интригами.

"Те сотрудники, которые бросили работу и занимаются политическими интригами, уже в июле будут уволены. Те, кто заставляет сотрудников "ЭСА" участвовать в митингах, предстанут перед судом. Те сотрудники, которые верны своим служебным обязанностям, не будут иметь никаких проблем. Те же, кого увольняют сейчас с работы за неподчинение первым двум группам, будут восстановлены в июле, и им будет выплачена невыплаченная зарплата", - написал глава армянского правительства.

Напомним, что на 4 июля запланировано проведение шествия в поддержку арестованного президента ГК "Ташир", бизнесмена и благотворителя Самвела Карапетяна. Накануне спикер НС Ален Симонян заявил, что по имеющейся у него информации, в шествии примут участие и многие сотрудники компании.

Отметим также, что в парламенте страны обсуждается вопрос о национализации ЗАО "Электрические сети Армении", которое входит в контур ГК "Ташир".

Глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на 2 месяца. Ему инкриминируются обвинения в призывах к захвату власти.

Сам бизнесмен свою вину отрицает.