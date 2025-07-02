Среда, 2 Июля 2025 11:04

АрмИнфо. Напряженность в российско- азербайджанских и ирано-азербайджанских отношениях, которая не является новой и которая вновь активно проявляется в последние дни, можно интерпретировать следующей простой формулой: на Южном Кавказе еще не завершена перекройка физических границ и зон влияния, начавшаяся после войны в Арцахе в 2020 году. Об этом в своей статье пишет тюрколог Варужан Гегамян.

По его словам, на данный момент нет четкого баланса сил, который обеспечивал бы долгосрочный статус-кво, как это было в 1994 году после победы армянских армий. "По этой причине все стороны "играют" на сохранение своей доли, а по возможности и на ее увеличение. На данный момент самым активным игроком является Турция, которая действует через Азербайджан. Не буду специально вдаваться в аресты как в России, так и в Азербайджане, и в прочие подробности. По большому счету, они бессмысленны. Однако в этой ситуации есть хорошие, плохие и очень плохие новости", - отметил политолог.

К хорошим новостям он отнес ограниченные возможности Турции, а значит, и Азербайджана, учитывая многочисленные обстоятельства - от внутриполитического и экономического кризиса до ограниченности инструментария противостояния Ирану и России, что открывает Армении большое поле для игры.

Плохой новостью является то, что возможностей Турции по-прежнему достаточно, чтобы диктовать свою игру в регионе, укрепить свои позиции, расширить сферу своего влияния. Ее главная цель - Армения, а ее главный инструмент - политическая программа "Зангезурский коридор". "В настоящий момент полным ходом идет строительство инфраструктурной части этой программы. Параллельно идут политические переговоры. Недавний визит Пашиняна в Стамбул и вопрос "Турана" - лишь часть этого. Самое худшее заключается в том, что нашей страной по-прежнему правит капитулянт, который не видит никаких проблем в распространении на нас турецкого влияния, что для нас означает не просто зависимость от Турции, а полное падение суверенитета, разрушение армянских оборонных систем и в конечном итоге, повторение судьбы Арцаха. И самое печальное, что в этой ситуации национальное, дееспособное правительство уже добилось бы многих успехов, наша страна укрепила бы свои позиции благодаря правильной работе. Эти возможности еще есть", - подчеркнул политолог.