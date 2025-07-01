Вторник, 1 Июля 2025 16:54

АрмИнфо. В МИД России 1 июля был вызван посол Азербайджана в Российской Федерации Рахман Мустафаев, ему была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в ходе встречи с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным послу был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений.

"В их числе - отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанная в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобская кампания, возмутительные, неприемлемые действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства "Спутник Азербайджан" и его сотрудников, отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов.

Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова", - отметили в российском МИД.

Также отмечается, что по ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, было подчеркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с

законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в т.ч. против граждан Азербайджана.

"По информации компетентных органов, попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России. Подробную информацию на этот счет представил Следственный Комитет Российской Федерации", - заявили в российском МИД.