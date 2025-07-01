Вторник, 1 Июля 2025 16:29

АрмИнфо. Католикос Всех армян Гарегина II в конце концов будет вынужден освободить патриарший престол. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян 1 июля в беседе с журналистами.

<Прошу, призываю его это сделать. Если эта история затянется надолго, это будет невыгодно ему, нашей стране. В конце концов он должен будет покинуть свой пост. Вопрос времени>, - сказал он.

На вопрос, каким образом власти добьются смещения Католикоса, Симонян сперва воздержался, по его словам, <раскрыть все карты>, потом заявил, что он лично <будет бороться, убеждать, так, как это каждый день делает премьер Пашинян>. <Серж Саргсян тоже не хотел (покинуть свой пост). Поживем, увидим>, - отметил он.

Напомним, что начиная с 29 мая, когда на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, а его супруга - Анна Акопян назвала священнослужителей главными педофилами страны, глава армянского кабмина поднимает вопрос целибата служителей ААЦ. Он заявляет, что у него есть доказательства нарушения обета безбрачия рядом священнослужителей, в частности Католикоса Всех армян Гарегина 2-го, который, по его мнению, должен сложить с себя сан. Доказательства он обещает предоставить, если последние решат оспорить его обвинения в суде. Пока что он решил создать специальную координационную группу для смещения Католикоса, и каждое утро начинает с требования освободить Патриархат. А делает он это, по его словам, исключительно из желания очистить <святое для него место от святотатства>.

Между тем, многие связывают кампанию против ААЦ с желанием выполнить поставленные перед ним Анкарой определенные предусловия. Отмечается также, что Пашинян продвигает нарративу Азербайждана против армянской церкви.