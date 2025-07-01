Вторник, 1 Июля 2025 15:06

АрмИнфо. Первая сессия консультаций по безопасности и обороне между Арменией и Европейским союзом состоялась 30 июня. Повестка дня встречи включала широкий круг вопросов.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе консультаций обсуждались вопросы, связанные с углублением сотрудничества между Арменией и Европейским союзом в сфере безопасности и обороны, а также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным темам.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках операций Европейского союза по управлению кризисами, деятельность Миссии наблюдателей ЕС в Армении, возможности продолжения сотрудничества сторон в рамках Европейского фонда мира, перспективы сотрудничества между Европейским колледжем безопасности и обороны и соответствующими учебными заведениями Армении, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Обсуждались реформы в сфере безопасности, возможности реализации совместных программ в сферах борьбы с гибридными угрозами и дезинформацией.