Вторник, 1 Июля 2025 12:45

АрмИнфо. Выдающийся немецкий оператор, режиссер и преподаватель киноискусства Фред Келемен возглавит жюри конкурсной программы короткометражных фильмрв "Кориз" 22-го Международного кинофестиваля "Золотой абрикос".

Как сообщает пресс-служба организаторов кинофестиваля, "Кориз" является важной частью "Золотого абрикоса", представляя собой платформу для презентации армянских короткометражных фильмов (игровых, документальных, анимационных).

В этом году в конкурсную программу "Кориз" войдут следующие работы: " Мир принадлежит нам" (Его история), реж. Арег Азатян, США/Армения; "Змеиный суп", реж. Зак Демирчян, Армения; "Родина-мать", реж. Гор Арушанян, Армения/Польша; "Желтые туфли Доры", реж. Гоар Саргсян, Армения; "Отец, ты все еще меня ведь любишь?", реж. Марина Солоян, Армения; "Разговоры и сны", реж. Мелания Амасян , Армения/Чехия; "Просто как парень", реж. Бахар Парс, Армения/Дания/Швеция; "Прости меня, мама", реж. Артур Назаретян, Армения; Pathologic, реж. Арсен Саргсян, Россия/Армения; "Крылатые струны", реж. Анна Григорян, Армения/Канада.

Отметим, что Фред Келемен - представитель так называемого <медленного кино>. Его фильмы часто исследуют кризис современной цивилизации, одиночество, моральную опустошённость и метафизику человеческого существования. Он известен выразительной визуальной работой, часто совмещая роли режиссёра и оператора. Келемен считается продолжателем философской и эстетической линии Андрея Тарковского и Тео Ангелопулоса.

Он также преподаёт киноискусство, включая курсы по режиссуре и операторской работе в различных европейских киношколах, включая Высшую школу графики и книжного искусства в Лейпциге и Латвийскую академию культуры в Риге.