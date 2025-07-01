Вторник, 1 Июля 2025 12:14

АрмИнфо. 30 июня начальник полиции МВД - заместитель министра внутренних дел РА Арам Казарян принял вице-посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Бахрама Тахери.

Как передает пресс-служба МВД, вице- посол поздравил Арама Казаряна с назначением на должность начальника полиции, подчеркнув, что

встреча отражает приверженность углублению сотрудничества между двумя дружественными странами.

Арам Казарян, в свою очередь, указал на важность стабильных и партнерских отношений, сформировавшиеся между правоохранительными

органами двух стран, подчеркнув, что они основаны на исторических и дружественных ценностях. Начальник полиции подтвердил свою готовность развивать это сотрудничество.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшей активизации связей между правоохранительными органами, а также принятия дополнительных усилий, направленных на повышение эффективности борьбы с транснациональной преступностью.