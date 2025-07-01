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 Вторник, 1 Июля 2025 11:21
Марианна Мкртчян

Российский политолог: Азербайджан при решение амбициозные задачи на армянском и на иранском театрах не может обойтись без столкновения с Россией

Российский политолог: Азербайджан при решение амбициозные задачи на армянском и на иранском театрах не может обойтись без столкновения с Россией

АрмИнфо.  Азербайджанское руководство шло к разрыву с Россией, постепенно повышая ставки и время от времени пробуя на прочность своих московских визави.  Так доктор политических наук Дмитрий Цыбаков прокомментировал последний виток напряжения между Москвой и Баку.

Эксперт считает, что для многих стали откровением свершившийся на днях переход соседней страны в лагерь открытых противников России. При этом он уверен, что если шумиху в СМИ и словесные демарши публичных персон ещё можно списать на временные обострения, то с налётом на представительство российского информагентства и арестом его сотрудников всё встало на свои места.

"Перед нами - худший образчик отношений времён "холодной войны". Даже со стороны западной проукраниской коалиции подобных действий после начала СВО не наблюдалось. Все, кто в теме, понимают: азербайджанское руководство шло к разрыву с Россией, постепенно повышая ставки и время от времени пробуя на прочность своих московских визави. Именно так следует трактовать уничтожение экипажа российского боевого вертолёта во время Второй Карабахской войны и гибель наших миротворцев в момент завершающей фазы конфликта в сентябре 2023 года", - уверен Цыбаков.

Вместе с тем эксперт уверен, что России плоды собственной недальновидности и уступчивости предстоит пожать уже в самом недалеком будущем.Он обратил внимание, что неофициально  озвучиваются призывы к организации протестов среди проживающих в РФ азербайджанцев, вкупе заодно разыграть еще религиозную карту.

"Налицо стремление к чему-то более масштабному, нежели просто желание поквитаться за преждевременный уход из жизни обвиняемых в организации заказных убийств.  Ситуация становится понятней, если иметь в виду геостратагию Баку. Таковая сейчас прямо нацелена на окончательное решение "сюникского вопроса" - то есть, на прорубание коридора к Турции через собственно армянскую территорию. А как максимум - и превращение всей Армении в тюркский протекторат", - считает российский эксперт.

По его словам, буквально в последние месяцы становится актуальным и иранское направление - ошибаются те, кто думает, что от Тегерана англо-саксы и Тель-Авив отстанут просто так. Цыбаков заметил, что стратегия сокрушения иранского режима, несомненно, будет иметь долговременный характер - как это было с его иракским соседом при Саддаме.

"И здесь, несомненно, находится место и притязаниям со стороны азербайджанских националистов.  Очевидно, толпы придворных сейчас создают вокруг президента Азербайджана ареол "объединителя нации", а карабахский успех многим вскружил горячие головы. Наблюдаем перспективу превращения некогда весьма взвешенного политика в очередную вариацию наполеончика-Саакашвили", - продолжил он.  Цыбаков констатировал, что решение обеих амбициозных задач - на армянском и на иранском театрах не может обойтись без столкновения с Россией. "Именно отсюда проистекают причины происходящей обструкции российского государства со стороны националистов соседней страны. Общество в ней требуется должным образом разогреть и подготовить к грядущему конфликту, который постараются развязать в обозримом будущем - пока ещё не закончена СВО", - отметил эксперт.  Политолог считает, что выбор перед Россией, как всегда, невелик: решительный отпор или же постыдное умиротворение очередного вероятного противника. По его словам, имеется ещё и третий вариант - вариант полумер, более привычный для всего постсоветского периода.

"Как бы то ни было, самое время сейчас, хотя и с огромным опозданием, обратить пристальное внимание на азербайджанское общество. Таковое весьма неоднородно как в самой республике, так и на просторах России. Термин "диаспора" здесь не совсем верен.  Речь идет именно о большом сообществе, которое составляют не одна, а, как минимум, несколько диаспор, пребывающих далеко не в восторге друг от друга.

Кроме того, некоторые из российских азербайджанцев достаточно прочно интегрированы в наше общество и никогда не бывали на исторической Родине. Другие в наше общество так и не включились, но объективно далеки от поддержки режима в Баку по клановым соображениям. Настало время поиска в азербайджанском сообществе прагматически мыслящих деятелей, понимающих пагубность для своих интересов полного разрыва с Россией", - отметил Цыбаков, приведя весьма поучителен пример соседней Грузии, спустя годы сумевшей самостоятельно отказаться от русофобского курса продажных элит". 

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