Вторник, 1 Июля 2025 10:30

АрмИнфо. Пограничники Армении в аэропорту "Звартноц" не дают возможности врачу, профессору Армену Чарчяну выехать за границу. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эрик Алексанян.

По его словам, сегодня Армен Чарчян должен был вылететь в Мадрид, где он должен был принять участие во Всемирном конгрессе армянских врачей. Армен Чарчян, будучи членом административного совета, должен был выступить на этом конгрессе с докладом. Однако вопрос до сих пор не решен.

Адвокат отметил, что пограничники ссылаются на запрет на выезд Армена Чарчяна. Между тем, решением суда о снятии ограничения на свободное передвижение было отправлено в полицию МВД РА давно. "23 июня полиция заверила нас, что ограничение на систему SECT снято. Это откровенный правовой нигилизм. Я требую письменного объяснения от МВД РА. Это серьезный удар по авторитету Республики Армения. Ладно, сколько это может продолжаться", - написал адвокат.

Напомним, что в июне 2021 года накануне парламентских выборов директор медицинского центра "Измирлян" Армен Чарчян был обвинен в давлении на избирателей. Он несколько месяцев провел под арестом, после чего был освобожден под залог. Осенью прошлого года Чарчян, будучи депутатом Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" отказался от депутатского мандата, вновь возглавив медицинский центр "Измирлян". 5 февраля 2024 года суд приговорил Чарчяна к трем годам и семи месяцам заключения условно. В июне текущего года Кассационный суд отклонил жалобу Генерального прокурора Армении, а это означает, что наказание в отношении Армена Чарчяна не применимо.