Понедельник, 30 Июня 2025 20:59

АрмИнфо. Недавние события в Армении шокируют не только граждан Армении, но и армян всего мира, призываем все стороны проявлять сдержанность. Об этом говорится в заявлении Центрального совета Армянского всеобщего благотворительного союза (AGBU) в связи с последними событиями в Армении.

"Армянская нация оказалась в глубоком кризисе. Недавние события в Армении шокируют не только граждан Армении, но и армян всего мира. Как и в прошлом, в критические моменты истории нашего народа, AGBU вновь призывает к сдержанности и национальному единству", - говорится в заявлении, поступившем в АрмИнфо.

В организации уверены, что в ходе происходящих событий важно подтвердить необходимость уважения как Конституции, так и демократических процессов в Республике, а также законы и правила армянской Национальной Церкви, которая имеет последователей во всем мире.

"Основные права и обязанности правительства связаны с управлением страной и соблюдением законов в Армении в рамках демократического процесса, уважая право личности на свободу слова. В то же время Церковь имеет право и обязанность предоставлять духовное руководство армянам, проживающим в Армении и армянам всего мира. Конституция и Закон РА "О свободе совести и религиозных организациях" четко разграничивают роли и обязанности государства и Армянской Апостольской Святой Церкви", - подчеркнули в AGBU.

При этом в организации считают, что конструктивная критика или несогласие с любым институтом или его руководством является разумной, неконституционное вмешательство и деструктивная риторика неприемлемы.

"Действующее правительство работает над обеспечением мира и благополучия Армении и ее граждан, а Армянская Апостольская Церковь служит столпом веры и национальной идентичности для армян во всем мире. Церковь была руководящей силой для армянского народа на протяжении более 1700 лет, сопротивляясь империям, королевствам, диктаторским режимам, а также систематическим попыткам истребить наш народ во время Геноцида армян.

Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, отвергнуть разделение и подтвердить свою приверженность объединению вокруг взаимного уважения и национальных интересов. Мы должны двигаться вперед вместе, потому что единство - это сила, и только объединившись, мы сможем преодолеть стоящие перед нами вызовы",- подытожили в AGBU.

Напомним, что 27 июня силовые структуры Армении попытались штурмом проникнуть в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, чтобы задержать главу Ширакской Епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна, однако безуспешно. Верующие не позволили силовикам проникнуть в Святую Святых. Архиепископу инкриминируется призыв к свержению власти в стране. Он вины не признает. До этого под надуманным предлогом был задержан другой представитель духовенства Баграт Галстанян - лидер движения "Священная борьба". Этому предшествовали нападки четы армянского премьера и его соратников на Армянскую Церковь.