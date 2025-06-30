Понедельник, 30 Июня 2025 19:32

АрмИнфо.Содержание телефонного разговора президента Франции Эмманюэла Макрона с премьер-министром Армении Николом Пашиняном непонятно и неприемлемо и, по всей вероятности, заслуживает осуждения. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении Центрального комитета АРФ "Дашнакцутюн" Западной Европы

В общинной организации подчеркнули, что взаимное послание, не может быть вписано в классическую логику французской политики.

"Во-первых, как можно выразить полную поддержку человеку, который добровольно сдал Арцах врагу, который уступил 800 гектаров земли тому же врагу, который сознательно послал на смерть 5000 молодых людей и, в конечном счете, является пионером капитуляции? Господин президент, поддержали бы вы тогда маршала Петена с той же логикой? Уверены, нет.

Более того, как вы можете поддерживать человека, который объявил борьбу Армянской Церкви и сделал самые вульгарные заявления в адрес

Католикоса всех армян? Вы бы оказали такую же поддержку, например, любому подобному заявлению в адрес Папы или любой подобной кампании в адрес Католической церкви? Уверены, нет", - подчеркнули АРФД.

При этом в общиной организации посоветовали Макрону не перекладывать на армянскую оппозицию ответственность за нарушение демократических принципов в стране, а " спрашивать со своего ставленника". "Г-н президент, направьте свой взор на своего собственного ставленника - это именно он несет основную ответственность за нарушение демократии в Армении, когда незаконно вторгается на территорию Патриархата, преследует, арестовывает и задерживает священнослужителей, политических лидеров и активистов под ложными и надуманными предлогами, просто потому, что они являются его противниками. Вы проявите такое же отношение к своим оппонентам, г-н президент? Конечно, нет", - подчеркивается далее в заявлении.

"Во-вторых, Вы говорите о достижении мира с Турцией и Азербайджаном, вы выступаете за открытие границы, г-н президент. Но о чем и о каком мире идет речь, когда делаются только односторонние и постоянные уступки, когда официальный Баку продолжает считать Армению так называемым "Западным Азербайджаном", а Анкара изо дня в день грозит пальцем, заявляя, что Геноцид 1915 года еще не стал уроком для армян:", - далее заявили в общинной организации.

В АРФД также отметили, что если данная позиция Макрона проистекает из антироссийской и общеевропейской позиции Парижа, воспринимающей

подобное противодействие со стороны армянского правящего круга как пророссийское, то она ошибочна. "Данная позиция ошибочна, потому что нынешние внутренние и внутриармянские волнения и борьба двух течений имеют одно-единственное название: национальное против антинационального. Поэтому, господин президент, мы ожидаем, что Вы как первое лицо страны будете следовать классическому стилю, характерному для французской внешней политики, которая претендует на сбалансированность своим многолетним опытом", - заключили в АРФД.

Накануне, глава французского государства в своем посте в Твиттер (X) на армянском языке отметил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил ему солидарность в этой сложной внутриполитической ситуации. "Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении", - написал французский лидер. В том же посте Макрон подтвердил, что поддерживает "смелые усилия Армении по мирному урегулированию с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией".

Напомним, что 27 июня силовые структуры Армении попытались штурмом проникнуть в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, чтобы задержать главу Ширакской Епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна, однако безуспешно. Верующие не позволили силовикам проникнуть в Святую Святых. Архиепископу инкриминируется призыв к свержению власти в стране. Он вины не признает. До этого под надуманным предлогом был задержан другой представитель духовенства Баграт Галстанян - лидер движения "Священная борьба". Этому предшествовали нападки четы армянского премьера и его соратников на Армянскую Церковь.